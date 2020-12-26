نادر يوسف نسيم: رصد الدولة 200 مليار جنية لمواجهة كورونا تؤكد الحسم التام في التعامل مع الوباء

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بقيام الدولة المصرية التزاما منها، بتنيفذ توجيهات الرئيس السيسي رصد 200 مليار جنيه، من احتياطات الموازنة العامة؛ لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، قائلا: الدولة جاهزة لتمويل التعاقدات على أى كمية من القاحات دون قيد أو حد أقصى للتكلفة.
وأضاف نسيم خلال تصريحات له اليوم، أن الدولة جاهزة صحيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا، لمواجهة الوباء وستطبق بكل لحزم احراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وشدد نائب بني سويف، على أن الخطر في الموجة الثانية هو تحور الفيروس بطريقة أصبح فيها أكثر سرعة فى الانتشار، وأكثر توحشا ليس في مصر فقط ولكن في العلم أجمع.
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وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت التصدى للموجة الاولى من الوباء بكل نجاح وحيوية واستطاعت تلجيم الاصابات والوفيات بخطة ذكية، والثقة التامة في الرئيس السيسي وأجهزة الدولة المصرية في استمرار السيطرة على الموجة الثانية مثلما حدث في الموجة الاولى.
وكان عضو الشيوخ،قد أعلن فى وقت سابق رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي فيما يخص الأوضاع الحقوقية في مصر، منتقدا مزاعم أوروبية حول قمع الصحفيين والسياسيين والمعارضين والمتظاهرين وغير ذلك من قائمة طويلة من الأكاذيب ضد السلطات المصرية، قائلا : مزاعم فارغة وغير موضوعية ومسيسة وتستند إلى أوهام والحقيقة غير ذلك تماما.
وأضاف، أن إثارة وفاة الباحث الإيطالي ريجيني بعد كل هذه السنوات مدعاة للعار، لأنه تم التحقيق فيها ولا تقع فيها مسؤولية على سلطات الأمن في مصر.
وطالب نسيم، البرلمان الأوروبي بمراجعة قراره الأهوج، واحترام العلاقة الاستراتيجية مع مصر، والنظر فيما تقابله مصر من تحديات وقدرة نظام الرئيس السيسى على حفظ الأمن والنظام وحماية مصر من الاضطرابات الموجودة في العديد من دول الجوار، مشددا على أن مصر تمتع بسيادة القانون على الجميع.
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