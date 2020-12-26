القصة الكاملة لـ علاقة هنا شيحة بمحمود شاهين "صور وفيديو"

هنا شيحة ومحمود شاهين، باتوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار مقطع فيديو لهما سويًا في حفل عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة، لتبدأ الأقاويل تنتشر على الثنائي.

وجه محمود شاهين، رسالة رومانسية لهنا شيحة، لأول مرة بعد الأخبار المتداولة حول ارتباطهما عاطفيًا حيث نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": وكتب: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح لقلبي.. أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا، وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا وأن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين



انتشرت خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الصور جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين في عدة مناسبات مختلفة، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول ارتباطهما، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويًا خطوبة أمير شاهين من منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث، وقيام محمود شاهين بإمساك يد هنا.



في الوقت ذاته، أكدت النجمة إلهام شاهين وجود علاقة عاطفية تجمع بين محمود شاهين ابن شقيقها والفنانة هنا شيحة، حيث قالت: "أه في قصة حب ولكن لسه موصلناش إن في موضوع زواج لحد الآن، لأن لو في زواج أكيد هيجولى مش هبقى آخر من يعلم".

ومن جانبه، نفى الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والد هنا شيحة، تلك الأقاويل، مشددًا على أن تصريحات النجمة إلهام شاهين لا تمت للواقع بصلة وهي مسئولة عن ما تقول.

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وأضاف أحمد شيحة، خلال مداخلة تليفزيونية، أن ما صرحت به الفنانة إلهام شاهين حول وجود أي علاقة عاطفية بين محمود شاهين وهنا شيحة ليس صحيحًا، قائلًا: "لا يوجد شيء صحيح من ذلك الحديث، وأن الفنانة إلهام شاهين تقول كيفما تشاء ولكن لا يوجد أي شيء بين ابنتى هنا وبين محمود شاهين".