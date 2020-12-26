شبكة إنجليزية: "تريزيجيه يغادر أستون فيلا.. وهذه وجهته المقبلة"

كشفت شبكة بريطانية عن مفاجأة كبيرة حول رحيل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومغادرته الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقالت شبكة “HITC” البريطانية في تقرير صحفي لها صباح اليوم أن محمود حسن تريزيجيه يعد من ضمن أبرز المرشحين للرحيل عن أستون فيلا خلال الفترة المقبلة.

وأبرزت الشبكة الإخبارية عن الثلاثي الأقرب للرحيل من الفريق وهم: هنري لانسبري وفريدريك جولبر، ومحمود تريزيجيه

وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه مرشح بقوة للرحيل عن صفوف الفيلانز، وذلك رغم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق إلا أنه جاء تألق الجناح أنور الغازي وتسجليه لهدفين في مباراة فريقه الأخيرة ، جعل مسئولي أستون فيلا يفكرون بجدية في رحيل اللاعب والاستفادة بالمقابل المادي.

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وأتمت الصحيفة : أن صبر دين سميث المدير الفني للفريق يشعر بالاحباط من مستوى تريزيجيه، بعد أن وضعه في التشكيلة الأساسية، ولكنه لم يقدم جديد وفشل في إحراز الأهداف او صناعتها بشكل مؤثر، والتي كلفت الفريق خسارة نقاط.

وأختتم التقرير: أن تريزيجيه في حالة رحيله من فريقه الحالي سوف تكون وجهته المقبلة في الدوري الإنجليزي أيضًا ولن يغادر البريميرليج.

وشارك النجم المصري في جميع مباريات فريقه بالبيريميرليج هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة، لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف، وهو ما جعله يتعرض لموجة من الانتقادات بسبب إضاعته للفرص السهلة للتهديف.