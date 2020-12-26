انفراد.. مرتضى لا يتوقف عن الشماتة "هل لك سر عند الله" أخر صيحات المعزول (فيديو)

يبدو أن مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول لا يتوقف عن إثارة الجدل ورغبته في العودة للظهور للمشهد من جديد، وذلك على الرغم من قرار عزله من رئاسة النادي الأبيض بخلاف خسارته المدوية في انتخابات مجلس الشعب.

وفي لافتة غريبة، وعلى عكس ما أظهر مرتضى من حزن وآسى على رحيل رئيس الزمالك أحمد البكري، قام مرتضى منصور بإرسال فيديو قصير إلى المقربين له ولشخصيات سياسية وإعلاميية ورياضية مرموقة من أجل الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعنوان "هل لك سر عند الله"، أنشوده الإبتهالات الدينية الشهيرة، وهو ما فسره البعض أنه "شماتة" في وفاة أحمد البكري.

وانفرد "" بفيديو يروج له مرتضى منصور، ليظهر من خلاله على الساحة الرياضية في دور "المظلوم" الذي يسترد الله حقه، وذلك عقب وفاة رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري، ويأتي ذلك بعدما اختفى منصور لفترة عقب عزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة القلعة البيضاء، وحل المجلس بالكامل لاحقا بسبب مخالفات مالية.

وكان قد نشر مرتضى منصور صورة له برفقة أحمد البكري بعد وفاته معلقا عليها: "نعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم، ويتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

وتحت عنوان "من يظلم مرتضى يهبط عليه العقاب الرباني"، وبالرغم من زعمه حزنه على وفاة البكري، إلا أنه لم يمر 48 ساعة على وفاته، ليقوم مرتضى بصنع فيديو يحتوي على لقطات وصور له على خلفية الابتهال الشهير "هل لك سر عند الله" والذي فسره المتلقين للفيديو، أنه "شماتة" في وفاة أحمد البكري.

من ناحية أخرى فسره البعض أنه شماتة فيما تعيشه اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك في الوقت الحالي، من أزمات ومشكلات خاصة، بتجديد عقود اللاعبين، والديون المتراكمة على النادي، مع العلم أن تلك المشكلات كانت إرث المجلس المنحل.

"الشماتة" نهج مرتضى منصور



لم يكن هذا الأمر بجديد على مرتضى منصور، الذي اعتاد منه الناس على هذا الأسلوب الدائم من شماتة وسخرية من المهاجمين له، أو من لا يكون في صفه، والذي بجانب السخرية منه يكون على الفور "عميل قطري" تحت شعار "من لا يحب مرتضى، لا يحب مصر".

واعتاد مرتضى منصور السخرية من خلقة البعض، والشماتة في مرض وموت البعض الآخر، فكان دائما ما يخرج علينا في مداخلاته الهاتفية الشهيرة بالخوض في الأعراض والسب وقذف المحصنات، وغيرها من الأشكال التي تندرج جميعا تحت ما يعرف بـ "دونية الأخلاق"، والتي كانت سببا رئيسيا في عزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك بعد قرار من اللجنة الأوليمبية المصرية.

