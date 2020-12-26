تفاصيل مثيرة بشأن حقيقة اختطاف سيدة من ميدان الحلمية

تمكن رجال الشرطة المصرية، التحقق من فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يفيد بحدوث عملية اختطاف لإحدى السيدات من ميدان الحلمية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت باشراف العميد علاء بشندى، مقطع فيديو لشاب على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك )، يتضمن قيامه بالاستغاثة لاختطاف والدته بعد اختفاءها ليومين وغلق هاتفها المحمول.

وتبين من خلال أجهزة البحث الجنائى، بأشراف اللواء محمد عبدالله، نائب مدير مباحث القاهرة، من التوصل لصاحب الفيديو، الذى يقيم بمنطقة المطرية، ووالدته تعمل "ربة منزل "مقيمة بذات العنوان.

وبعد استدعائهما من قبل رجال الأمن، تبين وجود وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وقررت الرحيل إلى محافظة بورسعيد للإقامة، وأغلقت هاتفها المحمول، وعلى إثر ذلك انتابت حالة من الفزع الشاب، على فقدان والدته وقرر تصوير الفيديو للاستغاثة برجالة الشرطة.



وتبين أنها شاهدت الفيديو أيضًا كالعديد من المصريين، وقررت العودة وتوجهت للإقامة لدى صديقتها ( ربة منزل – مقيمة بالمطرية)، الأمر الذى أتفق نجلها عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.