أحدث ظهور للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر "صور"

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلي أحمد زاهر، وهي تستمتع بركوب الخيل في أجواء مشمسة بستايل كاجوال شيك أبرز أناقتها كعادتها.

يذكر، أن ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

تشارك ليلي زاهر في مسلسل “وادي الجن” الذي من المقرر عرضه قريبًا، المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: حسام الجوهري، و ﺗﺄﻟﻴﻒ: عمر خالد و منة إكرام و محمد هشام عبية، و نتمي لنوعية أعمال الخيال و المغامرة.

تتمحور أحداث مسلسل "وادي الجن" حول رحلة استكشاف لأحد الكهوف في الصحراء، يجبر أربعة شباب على دخول عالم سفلي تسيطر عليه قوى شريرة فيحاولون الهرب و النجاة بحياتهم.

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"وادى الجن" من بطولة صفاء جلال، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، ومحسن منصور من السعودية، و رؤى شنوحة من لبنان، خالد كمال، فراس سعيد و ريهام سعيد، علا رامي، شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينتيا خليفة من لبنان.