فيديو..لنواب تنسيقية شباب الأحزاب...المستشار محمود فوزي يكشف أسرار جديدة عن قاعة رئيس الجمهورية بمجلس النواب

تضمنت جولة المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأروقة مجلس النواب اليوم علي هامش استخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، التطرق للافتات رؤساء مجلس النواب والشعب علي مدار تاريخ الحياة البرلمانية وما تضمنته من وجود للزعيم سعد زغلول، ورئاسته لمجلس النواب لمدة 9 ساعات حيث حل مجلسه في ذات اليوم، في ضوء العلاقة بين المجلس والملك في حينها .

قاعة مجلس النواب، تضم في محيطها كافة رؤساء المجلس علي مدار التاريخ النيابي، مدون تحت كل منها اسم رئيس المجلس والمدة الزمنية، فيما تطرق المستشار محمود فوزي بجانب شرحه الكامل لتاريخ الحياة النيابية، المدخل المخصص لرئيس الجمهورية، في مجلس النواب، والغرفة الخاصة به أيضا، خاصة أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويكون له وضع خاص ليس في مجلس النواب المصري، ولكن في كل برلمانات العالم، وهي علاقة محفوظة ولا أحد يستخدم هذه الغرفة سواه تقديرا لمقام رئيس الجمهورية.

صور تذكارية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب مع أمين البرلمان عقب إنهاء إجراءات كارنيهات العضوية



تضمنت الجولة أيضا تفقد أوضاع قاعة المجلس وشرح واف لمداخلها ومخارجه وطريقة الحديث في القاعة والنشاط الذي تشهده في مناقشات التشريعات والقيام بالدور الرقابي، علي مدار تاريخها النيابي، و ذلك بعد أن أجري معهم أيضا جولة متحف البرلمان حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، حيث يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.

ويحكي متحف البرلمان تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ إنشاء المجلس العالي العام 1824 وحتى الآن ، كما يضم المتحف صورًا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورًا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات أكتوبر العام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب، كما قام المستشار محمود فوزي بتقديم شرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر. وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب الي أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.



ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا