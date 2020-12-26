بسمة وهبة: "بطلوا بوس ياجماعة الوضع خطير"

ناشدت الاعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها لأخذ الحيطة في التعاملات اليومية، تزمنًا مع عودة شراسة فيروس كورونا من جديد.

كتبت بسمة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "بطلوا بوس يا جماعة سلموا بدون أحضان الوضع خطير..الستات اللي مازالت بكل ثقه تدخل تبوس وتحضن أرجوكي إحنا في وضع مرعب انتبهي على نفسك وحافظي على بيتك وأسرتك وراعي الله في من حولك".

وكان قد شهد فريق تحرير دوت الخليج واحدة من أهم وألمع الندوات الحوارية التي جرت مع شخصيات عامة وسياسيين وإعلاميين وبرلمانيين وقادة أحزاب، والتي جاءت مع المذيعة الأيقونية بسمة وهبة، صاحبة البصمة الأوضح في مجال البرامج الحوارية والإخبارية .

على مدار ساعتين كاملين التقى فريق التحرير برئاسة عمرو الديب، الإعلامية المتألقة بسمة وهبة، والتي فجرت طاقات من المشاعر الإنسانية والرؤى السياسية والتقييمات الإعلامية، في حديث ثري ونقاش متوهج كان جزء أساسي من نجاحة هو شخصية وهبة التي اعتادت أن تكون في مقعد المذيع المسيطر والمتحكم في مقاليد الأمور، إلا أنها تخلت عن عرشها لأول مرة لتكون في مقعد الضيف الذي يتم محاورته في أدق التفاصيل وأكثرها إثارة للجدل.

وعلى الرغم من تصريح وهبة بأنها لاتميل إلى السياسة، ولاتفضلها، إلا أنها ظهرت كخبير استراتيجي ملم تماما بكل مايدور حوله، وعلى درجة كبيرة من الوعي السياسي والإدراك الواقعي لما يحدث في العالم من أزمات اقتصادية وصحية وأمنية وتأثيرها على مصر، الأمر الذي دفعها لتأكيد وتكرار رسالة مفادها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح بشكل مبهر في مهمته الهادفة فقط للحفاظ على كيان الدولة المصرية.

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وبينما جرت العادة أن يؤثر المحاورون في ضيفهم، إلأ أن لقاء فريق تحرير دوت الخليج مع بسمة وهبة قد قلب أية موازين متعارف عليها في اللقاءات الحوارية والصحفية، حيث وهبت بسمة وهبة، لكل الحاضرين دروسا في الحياة ومقاومة المرض وكيفية الانتصار على ما أجمعت البشرية على أنه المرض القاتل الفتاك، لتكون بسمة وهبة أحد أكثر الشخصيات الملهمة التي استضافها دوت الخليج، وأكثر الوجوه الكاريزمية التي أفاضت على الموقع بعناوين ساخنة، ومحاور شائكة والدخول في مساحات وتفجير مفاجآت غير مسبوقة، لعل أهمها الكشف عن شخصية شيخ الحارة التي حيرت مصر سنوات طويلة، ليكون إجمالا الحوار مع وهبة علامة في تاريخ الموقع دون أدنى شك.