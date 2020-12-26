فيديو وصور..نقاش بين المستشار محمود فوزي ونواب تنسيقية شباب الأحزاب بشأن مستقبل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

تضمنت جولة المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأروقة مجلس النواب اليوم علي هامش استخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، نقاش موسع حول مستقبل قاعة مجلس النواب في برلمان العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن استعراض فوزي شكل القاعة أمام النواب، كونها قاعة مستديرة الشكل يبلغ قطرها نحو 22 مترا وارتفاعها نحو 30 مترا ويعلوها سقف على هيئة قبة قمتها المستديرة مزخرفة بالزجاج ويحيطه دائرة من زخارف نباتية من أوراق وفروع متداخلة ومتشابكة مذهبة، وهذا الجزء تعلوه شخشيخة عليها قبة صغيرة وبالشخشيخة أربعة شبابيك يفصل بين كل شباكين عمودان مندمجان وتحلى القبة من الخارج أشرطة بارزة حول السرة الزجاجية تمثل وحدات زخرفية متكررة، تم تغطيتها و تكسيتها بألواح الرصاص المدهون باللون الفضى أثناء الترميم الذى تم عام 1986 أما القبة من الداخل فتنقسم إلى ست عشر منطقة ، تشع جميعها من المركز ، مزينة بوحدات زخرفية متكررة .
ويقع المدخل الرئيسى للقاعة بالجانب الجنوبى منها حيث يمتد حتى خارج الواجهة الجنوبية ويبدأ بسلم رخامي يؤدى إلى ممر دائرى حول كامل محيط القاعة بعرض 3.5 متر يعرف باسم داير الجلسة وتنتهى إليه الممرات الموصلة إلى القاعة من الجناح الغربى والشرقى والشمالى الذى يضم جناح البهو الفرعونى والمتحف .ويلحق بقاعة المجلس عدة أجنحة منها جناح يشمل متحف تاريخ الحياة البرلمانية وينتهى بالبهو الفرعونى وجناح يضم قاعات استراحة رئيس الجمهورية وقاعة استراحة رئيس مجلس الوزراء وقاعة استراحة الوزراء وقاعة مكتب رئيس المجلس فضلا عن جناح يضم عدة قاعات لمكاتب وكيلى المجلس والأمين العام للمجلس .
وقد زينت حوائط الطرقات المؤدية إلى الأجنحة فى داير الجلسة وحول القاعة بالعديد من الصور التى تمثل رؤساء البرلمان المصرى قبل وبعد ثورة 23يوليو 1952 وحتى الأن حيث تبدأ بصورة رؤساء الجمعية التشريعية ثم مجلس النواب .ثم رؤساء مجلس الأمة ثم رؤساء مجلس الشعب.
وفي ضوء النقاش من جانب أعضاء التنسقية مع المستشار فوزي، تطرقت التساؤلات بشأن قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وهل توازي هذا الإبهار الكبير بالقاعة الحالية والذي استعرضه فوزي أمامهم، ليعقب فوزي بقوله:" قاعة العاصمة الإدارية تستوعب ألف نائب، من منطلق دستور مصر الذي يأخذ بنظام القيد التلقي للناخبين ومن ثم قابلية زيادة أعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب"، مشيرا إلي أن القاعة الجديد لن تقل روعة وجمالا عن القاعة الحالية، وتمثل مفخرة كبيرة للمصريين.
وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب الي أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.
ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا
ويذكر أن 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .
و توافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية
أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب
ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.
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