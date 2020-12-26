فيديو وصور..نقاش بين المستشار محمود فوزي ونواب تنسيقية شباب الأحزاب بشأن مستقبل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

القاعة الحالية عبارة عن شكل هندسى قمته على هيئة مثلث وقاعدته من نصف دائرة أسفله منطقة بيضاوية الشكل يحيط بها أفرع نباتية وأوراق نباتية مذهبة . وتمثل الزخارف النباتية الطراز الزخرفى الذى كان سائدا فى العشرينيات وقت إنشاءهذا المبنى ، وتتكون القاعة الداخلية من طابقين بكل منهما شرفة تطل على قاعة ومقاعد الأعضاء من الناحية الغربية والجنوبية والشرقية ، أما الناحية الشمالية والتى تمثل صدر القاعة فهى عبارة عن حنية معقودة ، جزؤها السفلى من ثلاثة أقسام أكبرها الأوسط ويكتنفه عمودان بينهما النسر شعار حمهورية مصر العربية ، ومنصة رئاسة المجلس التى تعلو عن أرضية قاعة المجلس بمقدار 1.20 متر يصعد إليها بسلم من ثمانى درجات من الجانبين فى حين أن الجزء العلوى المعقود من تلك الحنية يتكون من مجموعة من النوافذ الزجاجية على هيئة نصف دائرة وبداخل القاعة مقاعد أعضاء المجلس وتتخللها خمسة ممرات فى مواجهة كل مدخل من مداخل القاعة من الغرب والجنوب والشرق بالاضافة لمدخلين يخصان المنصة المذكورة من الجانبين الغربى والشرقى .

ويقع المدخل الرئيسى للقاعة بالجانب الجنوبى منها حيث يمتد حتى خارج الواجهة الجنوبية ويبدأ بسلم رخامي يؤدى إلى ممر دائرى حول كامل محيط القاعة بعرض 3.5 متر يعرف باسم داير الجلسة وتنتهى إليه الممرات الموصلة إلى القاعة من الجناح الغربى والشرقى والشمالى الذى يضم جناح البهو الفرعونى والمتحف .ويلحق بقاعة المجلس عدة أجنحة منها جناح يشمل متحف تاريخ الحياة البرلمانية وينتهى بالبهو الفرعونى وجناح يضم قاعات استراحة رئيس الجمهورية وقاعة استراحة رئيس مجلس الوزراء وقاعة استراحة الوزراء وقاعة مكتب رئيس المجلس فضلا عن جناح يضم عدة قاعات لمكاتب وكيلى المجلس والأمين العام للمجلس .

وقد زينت حوائط الطرقات المؤدية إلى الأجنحة فى داير الجلسة وحول القاعة بالعديد من الصور التى تمثل رؤساء البرلمان المصرى قبل وبعد ثورة 23يوليو 1952 وحتى الأن حيث تبدأ بصورة رؤساء الجمعية التشريعية ثم مجلس النواب .ثم رؤساء مجلس الأمة ثم رؤساء مجلس الشعب.



وفي ضوء النقاش من جانب أعضاء التنسقية مع المستشار فوزي، تطرقت التساؤلات بشأن قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وهل توازي هذا الإبهار الكبير بالقاعة الحالية والذي استعرضه فوزي أمامهم، ليعقب فوزي بقوله:" قاعة العاصمة الإدارية تستوعب ألف نائب، من منطلق دستور مصر الذي يأخذ بنظام القيد التلقي للناخبين ومن ثم قابلية زيادة أعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب"، مشيرا إلي أن القاعة الجديد لن تقل روعة وجمالا عن القاعة الحالية، وتمثل مفخرة كبيرة للمصريين.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب الي أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.



ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا