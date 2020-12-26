تامر حسني يروي رحلة نجاح ألبوم خليك فولاذي

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تؤكد رحلة نجاح ألبومه الأخير الذي يحمل اسم "خليك فولاذي"، وتربعه على عرش التريند في جميع أنحاء الوطن العربي.

علق تامر على الصورة، قائلًا: "في نهاية رحلة ألبوم خليك فولاذي احب اقول حاجه مهمه، الحمدلله اني اظهر في الساعات الاولى من اصدار اغنيتين فقط تريند ١ في تويتر ب ٢٥ الف تويته و اتصدر يوتيوب تريند في مصر برقم ١ و كل الوطن العربي واحقق على يوتيوب عالميًا المركز الـ ١٩ بعد النجمه العالميه چينفرلوبيز".

وتابع: "احب اقول شيء مهم يمس كل انسان طموح بشكل عام استخدم كل طاقتك لتطويرك..اتعب ومتقلقش من العُمر تقدر في وقت قليل تنجح اكتر حسب انت استهلكت وقتك ازاي يعني باللي إجتهد اكتر والنتيجه قدامكم والحمد لله انتظروا كليب فولاذي خلال ايام ان شاء الله وهيكون مزج بين البومي و فيلمي القادم " مش انا ".

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واستطرد حديثه قائلًا: "وانتظروا ايضًا مفاجأه في الـ valentine و إنتظروا مفاجأه تالته من العيار العنيف في الفتره القادمه..وبخصوص اللي بيسألوا على البومي هو منزلش غير على ابليكيشن واحد اسمه " deezer " و اخيراً بشكر كل صناع البوم خليك فولاذي بجد عيشنا مع بعض رحله مشرفه كلها نجاح و مواكبه لكل جيل بنعبر عنه.. شكرًا لكل الجماهير العظيمه شكرًا لمتابعيني الغاليين حبايب قلبي".