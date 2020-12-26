فيروس كورونا ينال من الفنانة جومانا مراد

أعلنت الفنانة السورية، جومانا مراد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما تأكدت من نتيجة الفحوصات والتحاليل التي أجرتها مؤخرًا حينما شعرت بأعراض فيروس كورونا تتمكن منها.

إصابة جومانا مراد بفيروس كورونا

وحذرت مراد، جميع المخالطين لها على مدار الفترة الماضية من توخي الحذر، وإجراء المسحة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت جومانا مراد، في تصريحات لها، أنها فوجئت بالإصابة بالفيروس المستجد، قائلة: "مش عارفة اية مصدر الاصابة لغاية دلوقتي مستغربة جدا.. الحمد لله على كل حال وبتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين والعودة لحياتهم الطبيعية في اسرع وقت".

ويأتي إعلان جومانا مراد بعد إصابة العديد من الفنانين مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد، وهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة، والفنان أبو.

وعلى جانب آخر كان آخر الأعمال الفنية لجومانا مراد مسلسل "خيانة عهد"، في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة يسرا وإنتاج شركة "العدل جروب"، إلى جانب مسلسل "مدرسة الحب".

"خيانة عهد"، من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

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تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.