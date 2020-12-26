فيديو..النائب محمد عبد العزيز لـ دوت الخليج: سأنضم للجنة حقوق الإنسان ومصر أصبحت بحاجة لقانون الإدارة المحلية

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 تنتظره مهام كثيرة لاستكمال الخريطة الدستورية والتشريعية، بعد إقرار دستور 2014، مؤكدا علي أن برلمان 2015 قام بدور مهم جدًا لاستكمال البنية التشريعية التي تحتاجها مصر، واستكمال هذا المسار سيكون دور مهم لبرلمان 2021، حيث نأمل أن نكون قادرين التعبير عن طموحات الشعب المصري في تحقيق خدمات أفضل وأداء حكومي جيد من خلال الرقابة البرلمانية.



جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استخارج كارنيهات عضوية برلمان 2021، واستلام الحقيبة النيابية، اليوم السب، مؤكدا علي أن مصر بحاجة لقانون الإدارة المحلية حيث أن غياب المجالس المحلية عن مصر منذ 2021 يسبب أزمة كبيرة، تؤثر علي مصالح وخدمات المواطنين، مشيرا إلي أنه سينضم للجنة حقوق الإنسان كون عضو حالي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ولديه خبرة ليست بالقليلة في هذا الملف .

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يأتي ذلك بعد أن أجري نواب التنسيقية اليوم بصحبة المستشار محمود فوزي، الأمين العام للبرلمان، جولة تضمنت متحف البرلمان حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، حيث يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.



ويحكي متحف البرلمان تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ إنشاء المجلس العالي العام 1824 وحتى الآن ، كما يضم المتحف صورًا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورًا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات أكتوبر العام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب، كما قام المستشار محمود فوزي بتقديم شرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر، وأيضا قاعة المجلس. ويحكي متحف البرلمان تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ إنشاء المجلس العالي العام 1824 وحتى الآن ، كما يضم المتحف صورًا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورًا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات أكتوبر العام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب، كما قام المستشار محمود فوزي بتقديم شرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر، وأيضا قاعة المجلس. وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب الي أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.



ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.