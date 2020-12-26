"هكذا يكون رد الجميل!".. جماهير القطبين تشرب من كأس عقوق الأبناء

أعلنت جماهير نادي الزمالك عن غضبها الشديد تجاه "ابن النادي" مصطفى محمد، والذي أعلن تمرده منذ فترة على فرمان نادي الزمالك، بعدم الموافقة على خروجه للاحتراف في الوقت الحالي.
وتخلف مصطفى محمد عن الذهاب لمران الفريق لمجة أربعة أيام إلى الآن، وذلك للضغط على إدارة الزمالك لتوافق على خروجه للاحتراف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ودشنت جماهير الزمالك عبارة "أهكذا يكون رد الجميل"، للتعبير عن مدى الحزن والآسى، والغضب من ابنها العاق، الذي يأبى الوقوف بجانب نادي الزمالك في أشد أزماته، على حد قولهم.
وترى جماهير الزمالك، أن هذا لا يجب أن يكون جزاءها بعدما وقفت بجانبه ودعمته، منذ خروجه للإعارة في أكثر من نادي مثل طنطا وطلائع الجيش، حتى الدفاع عنه ضد المهاجمين عليه أمثال أحمد بلال، وحسام البدري بعد تصريحاته الأخيرة.الموقف لا يختلف كثيرا على الجانب الآخر لجماهير القلعة الحمراء، والتي احتست كأس العقوق منذ أشهر قليلة، مع رمضان صبحي، الذي اعتبره جمهور الأحمر "خائن للكيان"، بعدما فضل بيراميدز وأمواله، على الأهلي وجماهيره.
2016 = 2020
ناشيء في سن التاسعة عشر عاما، صاعد بسرعة الصاروخ لم يأخذ الكثير من الوقت في الفريق الأول، حتى أثبت نفسه وبرهن على موهبته الكبيرة، ليأتي في عام 2016 ويضغط على مجلس إدارة النادي الأهلي للموافقة على احترافه، والذي كان يرى في هذا الوقت، أن ينتظر اللاعب لاحتياج الفريق له في تلك الفترة، خاصةً في ظل رحيل الجناح الآخر تريزيجيه في تلك الفترة.
لم ينصاع رمضان صبحي لنصائح مجلس الإدارة، التي وافقت على رحيله إلى ستوك سيتي في ذلك الوقت، ليعود بعد 3 سنوات بخيبة أمل، ويجد النادي الأهلي فاتحا أبوابه لولده الغائب، لكي يعود ويثبت نفسه مرة أخرى.
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وبعدما أعاده الأهلي إلى بريقه وجعله يشارك في أمم أفريقيا للمنتخب الأوليمبي، كقائد للمنتخب، ليصبح في فترة وجيزة من أفضل لاعبي مصر وأفريقيا، عاد رمضان ليكرر فعلته، ولكن بطعنة كانت أقوى من طعنته السابقة، ليجد النادي الأهلي ابنه العاق يفضل نادي مصري آخر عليه، وهو ما كان القشة التي قسمت ظهر العلاقة بين رمضان وجماهير النادي الأهلي
على نفس الخطى يسير مصطفى محمد، والذي يضغط على نادي الزمالك للرحيل في الوقت الذي يحتاجه الفريق للمرور من النفق المظلم والوصول إلى بر الأمان.
وبالرغم من رؤية بعض الجماهير أنه حق اللاعب بعدما وافق على تأجيل الاحتراف في الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن القطاع الأكبر يرى أنه لا يجب أن تكون هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مصطفى مع نادي الزمالك.
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