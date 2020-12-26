استهدف التدريب العملى الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية للمحافظات المختلفة للتصدى للكوارث والأزمات الطارئة وإزالة الأثار الناتجة عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مع استعداد القوات المسلحة لتقديم يد العون حال الطلب.
وخلال التدريب قدم طلبة المدارس العسكرية بالمحافظات عروضًا عسكرية ورياضية، عكست مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكرى لديهم، وشمل التدريب تفقد المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات للتأكد من مدى جاهزيتها، وكذلك تفقد معسكر الإيواء العاجل ومستشفيات العزل الميدانى، بإشتراك مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعى، والصحة، والتربية والتعليم.
كما تضمنت الأنشطة تكريم بعض أسر الشهداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيادة الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم تدريبا عمليا لمواجهة الأزمات بـ 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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