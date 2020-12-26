عاجل .. السيسى يبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية تطورات الملفات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها متابعة الجهود التنموية المصرية فى الكونغو الديمقراطية، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فى إطار الرئاسة المقبلة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقى للعام القادم 2021.

من جانبه، أكد الرئيس الكونغولى التطلع لتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، معرباً عن تقدير بلاده للمساعى المصرية الصادقة والحثيثة لدعم بلاده على كافة المستويات وفى جميع المحافل الدولية والإقليمية، وذلك لتثبيت الأمن والاستقرار والتنمية فى البلاد.

وأعرب الرئيس عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً مواصلة مصر لمساندة الكونغو الديمقراطية، والعزم على الاستمرار فى تقديم كل أوجه الدعم الممكنة، وذلك بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالكونغو الديمقراطية.