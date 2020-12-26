جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها متابعة الجهود التنموية المصرية فى الكونغو الديمقراطية، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فى إطار الرئاسة المقبلة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقى للعام القادم 2021.
من جانبه، أكد الرئيس الكونغولى التطلع لتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، معرباً عن تقدير بلاده للمساعى المصرية الصادقة والحثيثة لدعم بلاده على كافة المستويات وفى جميع المحافل الدولية والإقليمية، وذلك لتثبيت الأمن والاستقرار والتنمية فى البلاد.
وأعرب الرئيس عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً مواصلة مصر لمساندة الكونغو الديمقراطية، والعزم على الاستمرار فى تقديم كل أوجه الدعم الممكنة، وذلك بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالكونغو الديمقراطية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. السيسى يبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية تطورات الملفات الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.