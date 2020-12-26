نيفين جامع تشهد توقيع بروتوكول لتوفير رؤوس ماشية لصغار المربين

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف توفير رؤوس ماشية متميزة السلالات (للتربية والتسمين)، لصغار المربين من المزارعين والشباب والسيدات، ليقوموا بعمل مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية بتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات.





وقام بتوقيع البروتوكول، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، ونائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الإنتاجية لتساهم بفاعلية فى التنمية الاقتصادية، وفى توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.

وأكدت "جامع"، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى وفقا لخطة جهاز تنمية المشروعات التى تعتمد على التنوع فى المشروعات مما يساعد على التوسع فى إتاحة فرص عمل للمواطنين بشكل أكبر ويعمل فى نفس الوقت على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الضرورية بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول سيخدم قطاع عريض من صغار المربين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية من خلال التمويل الذى سيقدمه جهاز تنمية المشروعات، لمساعدتهم على شراء الرؤوس الحية المتميزة السلالات من الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى.

وأوضحت أن الجهاز سيقدم الدعم الفنى لصغار المربين حيث سينظم ندوات تعريفية، وإرشادية لتدريبهم على تربية الماشية والرعاية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين الجودة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، على اهتمام الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع القدرات التنافسية لأصحاب هذه المشروعات، وتقديم كافة أوجه الدعم المالى والفنى والتسويقى لتطوير هذا القطاع وتوفير فرص عمل من خلاله وأن هذا البروتوكول سيتيح الفرصة للراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية، وأن يقيموا هذه المشروعات بتمويل من الجهاز ومن خلال سلالات ماشية متميزة ومضمونة من الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى.