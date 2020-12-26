مدبولى: تكليفات من الرئيس بتنفيذ الترتيبات لخروج مونديال اليد بأعلى مستوى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى زيارة ميدانية اليوم، الترتيبات النهائية فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، الذى يستعد لاستقبال حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، حيث رافقه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد، وعلى درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وتعرف رئيس الوزراء، خلال الزيارة على المراحل النهائية فى مشروع تطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، حيث أشاد بالمستوى الجيد الذى تظهر عليه أعمال التطوير، بالصورة التى تعكس عظمة هذا البلد، واستعداده لاستقبال هذه البطولة بالصورة المشرفة، مؤكدا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تنفيذ كل الترتيبات اللازمة لخروج البطولة بأعلى مستوى، سواء من حيث البنية الأساسية والتنظيم، أو تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التنسيق الفاعل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم، حفاظا على صحة وسلامة المشتركين والضيوف والجمهور فى هذه البطولة الرياضية البارزة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى، إلى شرح من وزير الشباب والرياضة، الذى أشار إلى أن الصالة الرئيسية المقرر أن تستضيف مباريات منتخب مصر ضمن منافسات البطولة، وتتسع لنحو 16.200 متفرج، قد شهدت أعمال رفع الكفاءة الشاملة بما تضمن أرضيات الملعب، ومدرجات الجمهور، وأماكن تواجد الصحفيين والمصورين، كما شهدت المداخل أعمال رفع كفاءة الأرضيات والإنارة والحوائط والأسقف، وتم تطوير قاعة المؤتمر الصحفى والمركز الصحفى، والذى تم تجهيزه بكافة الأجهزة وخدمات الإنترنت السريع، كى يكون جاهزًا ومهيئًا لتيسير مهمة الصحفيين والإعلاميين الداعمة فى نقل مجريات منافسات البطولة، وإبراز هذا الإنجاز لبلدان العالم بأسره.

وتفقد رئيس الوزراء صالة كبار الزوار، وغرف تبديل الملابس، وأرضية الملعب، وكذا المركز الصحفى، وقاعة المؤتمرات، وأشاد بتجهيزها بصورة مميزة، وبتكنولوجيا متطورة، ووفق نظام يراعى التباعد الاجتماعى فى ضوء جائحة فيروس كورونا.

كما اطمأن رئيس الوزراء، من وزير الشباب والرياضة، على الخطة الترويجية الخاصة بالبطولة، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات المتخذة فى المجال الطبى، والتى تضمن تطبيق التدابير الوقائية لكافة المشاركين، والصالات الرئيسية المقرر إقامة البطولة عليها، وكذا الصالات التدريبية، ووسائل المواصلات المحلية، إلى جانب السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الأشخاص فى حالة إصابتهم بفيروس كورونا، بما يضمن خفض احتمالات ومعدلات الإصابة.

كما تمت الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر، تنظم لأول مرة بمشاركة منتخبات من 32 دولة، وتقام على 4 صالات هى: صالة العاصمة الإدارية الجديدة، التى تتسع لنحو 7.200 متفرج، وصالة 6 أكتوبر، وسعتها 5.500 متفرج، وصالة برج العرب، وسعتها 4.500 متفرج، وصالة ستاد القاهرة، وسعتها 16.200 متفرج، بواقع 108 مباريات، موضحًا أنه تم تخصيص 8 صالات إضافية، واتاحتها كصالات تدريبية للمنتخبات المشاركة.

واختتم رئيس الوزراء زيارته داخل استاد القاهرة، بتفقد مضمار الدراجات، الذى تم إنشاؤه وفق المعايير الدولية، واستعداده لاستقبال البطولات الدولية التى من المقرر أن تقام بمصر.