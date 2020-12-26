محافظ أسيوط : استكمال العمل بمشروع تبطين الترع بتكلفة 400 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط، عصام سعد، استكمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة وزارة الرى، ويصل عددها فى المرحلة الأولى حوالى 23 ترعة على مستوى المحافظة، بتكلفة 400 مليون جنيه.





كما تفقد سكرتير عام المحافظة الدكتور حسين الجندى خلال جولة ميدانية، اليوم السبت، أعمال "تبطين التدبيش" وتبطين ترعة المحيط بمركز القوصية وتابع معدلات التنفيذ. وأكد على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها قبل الاستلام الابتدائى لها، ومراجعة كل الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات.

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