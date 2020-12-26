مدبولى يتفقد الصالة المغطاة باستاد القاهرة قبل بطولة العالم لكرة اليد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الصالة المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال، يناير المقبل.

وكان رئيس الوزراء قد تابع فى اجتماع سابق الاستعدادات الأخيرة لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27 على أرض مصر، موضحاً أنه لم يتبق من الوقت سوى أقل من شهر، وهو ما يستدعى الاطمئنان على تنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق البطولة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الطبية والصحية، لمختلف المشاركين فى البطولة، فى ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما يتعلق بإجراءات وصول وتنقلات الفرق وتحركاتهم بين مختلف اماكن إقامة البطولة، أو تلك المخصصة للتدريب أو الإقامة.

واكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق التام قبل وأثناء انعقاد البطولة، بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تقديم كافة التيسيرات وإنهاء مختلف الإجراءات المطلوبة، تيسيراً على الفرق الرياضية المشاركة، مع التأكيد على تطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ما يتم بذله من جهود إنما يأتى فى سبيل ظهور مصر بالشكل الحضارى اللائق الذى تستحقه، وبما يؤكد قدرتها على إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة التى ينتظرها الكثير من محبيها على مستوى العالم، وذلك فى ظل أزمة كورونا وما تفرضه من تحديات كبيرة، لافتا إلى أن حجم الانفاق فى مجال البنية الأساسية استعداداً لتنظيم البطولة غير مسبوق.