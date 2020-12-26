بسبب السيول.. المرور تغلق طريق «القصير قفط» في الاتجاهين

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم السبت غلق طريق القصير اتجاه قفط بسبب سوء الأحوال الجوية. كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود سيول على طريق القصير اتجاه قفط فى الاتجاهين، وعلى الفور تم غلق الطريق فى الاتجاهين لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق. وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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