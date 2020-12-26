حدث في الشرقية.. الحماية المدنية تنقذ «ديك سقط في منور بلا مخارج» منذ 5 أشهر

في لفته إنسانية من إدارة الحماية المدنية بالشرقية، استجابت لبلاغ مواطن من الزقازيق، يطلب بإنقاذ ديك بلدي سقط في مسقط ضيق بين عمارتين بدون مخارج أو شبابيك. تلقى العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية بلاغا من المواطن محمد الضهراري، يفيد بسقوط «ديك» داخل مسقط ضيق بين عمارتين سكنيتين في حي مبارك بمدينة الزقازيق وفشلهم في محاولة استخراجه، وأنهم يلقون له الماء والطعام من نافذة لمدة 5 أشهر. وعلى الفور استجابت الحماية المدنية، وأرسلت قوة بسلم كهربائي وتمكن أحد رجال الحماية من استخراجه وتحرر محضر بالواقعة.

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