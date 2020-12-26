في مداهمات أمنية خلال أسبوع.. مقتل 6 عناصر إجرامية وضبط 40 أخرين (فيديو)

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث أثمرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 40 عنصرا آخرين.

ونجحت الجهود برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ـ خلال أسبوع ـ فى ضبط 941 قطعة سلاح نارى بينها بنادق آلية، و21 تشكيلا عصابيا، وكشف غموض 55 حادثا متنوعا، وتنفيذ 427395 حكما قضائيا.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 79471 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 54931676 جنيها.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1736 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، وضبط 8 قضايا فى مجالات "اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى – غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 2,833,815,195 جنيها.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة كورونا، فى ضبط 733 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بالمقاهى بمضبوطات بلغت 4064 "شيشة"، وغلق 3693 محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 37845 سائق نقل جماعى".