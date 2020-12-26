في اجواء احتفالية بسيطة فرضتها الاجراءات الاحترازية المفروضة من اجل مكافحة فيروس كورونا احتفل الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلس ادارة البوابة نيوز ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس بزفاف ابنته الدكتورة الدكتورة غادة عد الرحيم مساعد رئيس جامعة القاهره علي المهندس عبد العاطي ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركات بيت الخبره العقارية . اقيم حفل الزفاف الذي احياة الفنانان احمد سعد وخالد السايس بفندق هلنان دريم اكتوبر بحضور عدد من اصدقاء العروسين في مقدمتهم الفنان القدير سامح الصيريطي والفنان صبحي خليل وحرمه واللواء محمود خليفه محافظ الوادي الجديد الاسبق والنائب مصطفي بكري والاعلامي طارق علام والاستاذ ياسر شوري مدير تحرير جديده الوفد والمستشار خالد الصاوي بمحكمه النقض والعميد محمد سمير وحرمه المذيعه ايمان ابو طالب والاستاذه الدكتوره امنيه الفقي مستشار رئيس جامعه القاهره والدكتور حسن رضوان العجيل والاستاذ الدكتور محمود ابو النور وكيل كلية التربية النوعيه للدراسات العليا والدكتوره ايناس السقا والدكتوره عبير عوض والدكتور مصطفي عباس بالامم المتحده والدكتور احمد فؤاد والدكتور عبدالعزيز حجازي وحرمه والدكتوره مي حامد والاستاذ اشرف الفولي ولفيف من اصدقاء العروسين وشقيقاتها داليا وشاهندة.. وظهرت العروس بفستان من تصميم المصمم فادي اللبناني والمكياج لكنزي مجدي والكوافير لكريم عاشور. وتتقدم اليوم السابع بخالص التهانى للعروسين وتتمنى لهم حياة سعيدة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زفاف نجلة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي على المهندس عبد العاطي ابراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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