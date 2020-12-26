نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتب الأجنبية خدمة للباحثين وطلاب العلم غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم جامعة الأزهر معرض للكتب الأجنبية بأسعار مخفضة للباحثين والطلاب وللطالبات بمقر كليتي: اللغات والترجمة بنين القاهرة، والدراسات الإنسانية بنات القاهرة بمدينة نصر.



وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض سينظم بكلية اللغات والترجمة يومي: الأحد والإثنين المقبلين، وبمقر كلية الدراسات الإنسانية للبنات يومي: الثلاثاء والأربعاء المقبلين.



وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات: مدينة نصر بنين وبنات، والدَّراسة، والتي ضمت أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والدينية.



مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على تنظيم هذه المعارض التي تخدم منسوبي الجامعة بمختلف المراحل والتخصصات؛ حيث تقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات والمجالات.