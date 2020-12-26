نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنيسة تصدر عدة إجراءات احترازية جديدة لمحافظتي القاهرة والإسكندرية لمواجهة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برأسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد داخل كنائس القاهرة والإسكندرية، وذلك من اليوم وحتي ٣١ يناير.

وقررت الكنيسة أن يقاما عيد الميلاد وعيد الغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن عشرين شخص، كما يقام قداس واحد فقط أسبوعيًا ويقتصر علي كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

وأكدت الكنيسة علي تعليق مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الانشطة والخدمات، كما تقام صلوات الإكليل بعد عيد الميلاد بكاهن واحد فقط وشماس واحد وما لا يزيد عن عشرين شخصا من أسرتي العروسين.

وأوضحت الكنيسة أن أقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط الي جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن.

وشددت الكنيسة علي تعليق صلوات الثالت وقاعات العزاء وصلوات الحميم حتي تتحسن الأوضاع، موضحًا أنه يسمح بإتمام سر المعمودية والميرون بكاهن واحد فقط وأسرة المعمد.

وأشارت الكنيسة الي أنه يقتصر الافتقاد علي الاتصال الهاتفي، مؤكدا أنه يلتزم الاباء الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفراد الشعب بإتباع وتطبيق إجراءات الاحترازية بكل دقة.

وبالنسبة للكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل في ايبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحي بالأيبارشية من الإجراءات.