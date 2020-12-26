ريال مدريد سيقاتل من أجل محمد صلاح والسبب مبابي

يبدو أن وجهة صلاح القادمة ستكون الدوري الاسباني، وخاصة الملكي " ريال مدريد" ، حيث أرتبط اسم النجم المصري " محمد صلاح" في كل موسم انتقالات بريال مدريد من جانب، وبرشلونة غريمه التقليدى من جانب آخر ولكن ترتفع مؤشرات الريال في الفترة القادمة خاصة في ظل وجود أنباء قوية عن رحيل النجم الفرعون المصري عن صفوف ليفربول.
منذ رحيل البرتغالي كرستيانو "رونالدو" فقد الملكي لصفة مهمة جدا وهو الجناح الهداف بين صفوفه لاسيما مع تدهور مستوي خط هجوم البلوجرانا، ولذلك اتجهت أنظار مسئولي الريال تجاه لاعبين من شِأنهم سد تلك الفجوة التي يعاني منها الريال، وكان الإختيار بين "مبابي" مهاجم نادي باريس سان جرمان ، والفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.
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كان النجم الفرنسي بمثابه خيار أول لمواطنه زيدان المدير الفني للريال، وعلي الرغم من موافقة اللاعب ورغبته في الانتقال لصفوف الملكي، الإ أن الصفقة شبه مستحيلة في ظل عدم موافقة باريس سان جيرمان بالتفريط في نجمه الفرنسي.
صعوبة إنتقال مبابي يفتح الباب أمام النجم المصري للإنتقال لصفوف الملكي، حيث يعد صلاح الخيار الأمثل للريال نظرا للنجومية التي يلعبها النجم المصري مع فريقه ليفربول وكونه أحد أفضل مهاجمين العالم، هداف الدوري الانجليزي في الموسم الحالي.
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تعد قيمة صلاح التسويقية أقل من القيمة التسويقية للنجم الفرنسي وهذا بسبب فارق السن بينهما مما يزيد من فرص انتقال صلاح للميرنجي في ظل إحتياج الفريق لمجهودات اللاعب.
حقق النجم المصري إنجازات فردية وجماعية جعلته خيار أمثل للعب ضمن صفوف الميرنجي، سواء علي مستوي الفرق التي لعب ضمن صفوفها أو علي مستوي المنتخب المصري .
وأستطاع صلاح تحقيق " الدوري الإنجليزي ، كاس العالم للاندية ، دوري أبطال اوربا، كأس السوبر الأوربي" مع فريقه الحالي، بالإضافة لتحقيق إنجازات فردية منها:
هداف الدوري الانجليزي برصيد 32 هدفا في إنجاز حقيقي
حافظ على لقب هداف البريميرليج برصيد 22 هدف.
هداف الفريق برصيد 19 هداف في الدوري الانجليزي.
وغيرها من الالقاب الفردية والجماعية وحيازة العديد من الجوائز، الأمر الذي جعل النجم المصري محط أنظار أقوي فرق العالم منها ريال مدريد الذي يرى ضالته في صلاح ضمن تخطيط زيدان لعودة الملكي مرة أخرى.
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