الخطيب يغادر إلى الإمارات لاستلام جائزة «الأهلي نادي القرن الإفريقي»

غادر القاهرة ظهر اليوم متوجهًا إلى الإمارات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لتلبية دعوة مؤسسة «جلوب سوكر» وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا في دبي، لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.



ويتسلم الكابتن محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.