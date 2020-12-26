علي بدر: التعليم والصحة أولوياتي التشريعية فى برلمان ٢٠٢١ (فيديو)

أدلى النائبة علي بدر بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك خلال وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، قائلا: المجلس الجديد سيكون له رؤية مختلفة عن المجلس الماضي، الذي تولى المسؤولية في فترة تحديات وتأسيس للبنية التشريعية والرقابية، والفترة المقبلة هي جني الثمار، ولكنها تحتاج مجهود اكبر من الماضي، لأنها تحتاج للحفاظ على ما أكتسبناه، ومواصلة بناء مشروعات قومية ضخمة.

وأضاف: سنشهد مصر الحديثة خلال الفترة المقبلة، وأتوقعها فترة انطلاقة للدولة المصرية، وأهتم تحديدا بملفات التعليم والصحة، وسأسعى لتعميم قانون التأمين الصحي، وتوصيل خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي، ونريد لكل بيت في مصر أن يكون لديه خدمات ومرافق متكاملة.

وتسلم النواب منذ أيام ، الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.

جاء ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي انطلق منذ أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد خلال الأيام الماضية منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة بأستقبال النواب.