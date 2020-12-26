نزار الفارس يدعم رانيا يوسف بعد حديثها عن مؤخرتها

نشر الاعلامي نزار الفارس عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صور من تصريحات رانيا يوسف الأخيرة والتي انتقدها جميع رواد السوشيال ميديا على اثرها، ليدعم موقفها قائلًا: "لا تهتمين لـ اصوات النشاز".

ونشر الفارس، صورة له مع رانيا يوسف وكتب عليها معقبًا: "تريند مصر والعراق هذا الاسبوع برعاية رانيا يوسف ونزار الفارس".

على سياق آخر، كشفت مصادر قضائية، أن جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد الفنانة رانيا يوسف، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، والتي تعد خادشه للحياء، وتسببت في حالة استياء واسعة بين رواد السوشيال ميديا.

أكدت المصادر، أنه سيتم فحص تلك البلاغات، وفحص الفيديو محل البلاغ، للتأكد من صحة البلاغات المقدمة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من صحتها دون النظر إلى شخصية المقدم ضدها البلاغ.

وكانت رانيا يوسف نشرت على حسابها بموقع فيسبوك مقطع فيديو لـ"برومو" مقابلة تلفزيونية لبرنامج عراقي، أكدت فيه أن"كل الفنانات يرتدين فساتين مثيرة وتُبرزن مفاتنهن.

وقالت: "ربما قد تكون مؤخرتي مميزة" وذلك خلال ردها على سؤال المذيع، "هل تتعمدين إثارة الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟.

وأكد نبيه الوحش، أحد المحامين مقدمي البلاغ، أنه تضامن مع 25 محامي، في البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام ضد رانيا يوسف، متهمًا رانيا بأنها تقدم الفسق والفجور بشكل صريح إلى الأسر المصرية من خلال تصريحاتها عن مفاتنها، وملابسها التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.

اعتادت رانيا يوسف على الضجة العارمة التي تنال منها فور نشرها لصورة جديدة لها، وذلك بسبب إطلالتها المثيرة التي تحرص عليها دائمًا.

رانيا يوسف الفنانة الأولى في إثارة الجدل، خرجت بتصريح مثير كعادتها لتقلب الموازين رأسًا على عقب، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمقطع فيديو لها تمدح من خلاله في جسدها الأمر الذي أثار إشمئزاز العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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ظهرت رانيا يوسف مع المذيع العراقي نزار الفارس، في برومو حلقته الجديدة التي من المقرر أن تكن في الأول من يناير عام 2021، لتثير غضب جمهور الوطن العربي بأكمله.

