4 مدربين.. نكشف أبرز المرشحين لتدريب الاسماعيلي

يبدو أن أزمة المدير الفني للدروايش لم تنتهي بعد، وستسبب الكثير من الغليان داخل جمهور الاسماعيلي الذي يبحث دائما عن معشوقه الأبدي ومتنفس الكرة بالنسبة لهم، ويريد العودة من جديد لأمجاد الاسماعيلي الماضية.

وفتح إعتذار طلعت يوسف عن تولي المدير الفني للدروايش بعد تولي المهمة بحوالي 72 ساعة ففط منذ الإعلان الرسمي، النار علي الإدارة الحالية للدروايش بقيادة إبراهيم عثمان ومعاونيه التي فشلت في الفترة الأخيره في كسب ثقة جمهور الاسماعيلي وبدأت الامور تخرج عن السيطرة.

وبدء مسئولي الاسماعيلي في البحث عن مدير فني جديد يتحمل مسئولية الدروايش،خلفا للبرازيلي "ريكاردو" والمدير الفني السابق " طلعت يوسف" صاحب مهمة الثلاث أيام فقط، ويتواجد علي مائدة إبراهيم عثمان ومجلسة 4 أسماء من المقرر المفاضلة بينهم:



ديسابر

يعد المدير الفني السابق للدروايش" ديسابر" أحد المدربيين المطروحين بقوة داخل الاسماعيلي، ولكن يبدو أن تعاقد الفريق الاصفر مع ديسابر صعب في ظل تواجد المدير الفني الفرنسي مع فريقه نيورت الفرنسي، وينافس علي الصعود مما يعصب علي الفرنسي ترك الفريق في الفترة الحالية.



يأتي خلفا للفرنسي ديسابر 3 أسماء أخري بصدد مجلس الاسماعيلي التفاوض مع أحدهم لتولي الإدارة الفنية للفريق في الفترة السابقة علي رأس هؤلاء :