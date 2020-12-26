مران الزمالك.. برنامج تأهيلي للاعبين وغياب مصطفى محمد عن سموحة

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران اليوم السبت، فى ملعب النادى، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن اللقاء القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب للاعبين ثقته فى الجميع، فى تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية لتنفيذها.

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فيما وضع الجهاز الفنى للزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذى أقيم على ملعب النادى، حيث تم التركيز على بعض الأمور التأهيلية والبدنية الخاصة، لرفع معدل اللياقة لدى الجميع، استعدادا للقاء القادم وشارك مصطفى محمد مهاجم الفريق فى جزء من التدريبات التأهيلة إلى جانب مران فى الجيمانزيوم.

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