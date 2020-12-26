وزير التعليم العالي: انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات نصف العام

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ضرورة انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشهري، المنعقد اليوم السبت، في جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

كما لفت عبد الغفار، إلى أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى، بفيس بوك وتويتر قد أطلقوا هاشتاج يطالب بوقف الداراسة فى الجامعات والمدارس، بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، فى ظل الموجة الثانية من الجائحة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في ٣٠ يناير القادم.

شددت الوزارة، على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوي الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقًا للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وفي السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.