اختيار النائبة رشا قلج للمرة الثالثة للمرة الثالة كمرأة إفريقية أكثر تأثيرًا

أعلنت النائبة رشا قلج، عضو مجلس الشيوخ، اختيارها للمرة الثالثة، من مجلة New African Woman بانجلترا، كمرأة إفريقية أكثر تأثيرًا.

رشا قلج قضت معظم سنوات عمرها بالخارج تعمل فى مجال العمل التنموى والخيرى داخل أفريقيا وخارجها، حققت خلال تلك الفترة انجازا مبهراً بأختيارها كأول امرأة مصرية وإفريقية تتولى منصب الرئيس التنفيذى لواحدة من أكبر المؤسسات الخيرية والتنموية في أوروبا وهى “ميرك” الخيرية الدولية ، الى أن حققت انجازا أخرا بأختيارها مرتين على التوالى ضمن قائمة ضمت أكثر السيدات الهاما وتأثيرا فى القارة السمراء عامى 2019 و 2020 .

تمتلك عضو مجلس الشيوخ ” رشا قلج خبرات عديدة فى العمل داخل أفريقيا حيث تتمتع بخبرات قويه في افريقيه علي جميع الاصعده و المستويات حيث أطلقت عدة مبادرات ناجحة بالتعاون مع أكثر من ١٨ سيدة أولى من سيدات الدول الأفريقية واكثر من ٣٥ دوله ، كما أنها تمتلك ٢٦ سنه خبره فى مجال الصناعات الدوائية و التنميه الصحيه و الاجتماعيه حيث تخرجت من كلية الصيدله جامعة الاسكندريه، ثم أكملت دراساتها العليا في جامعة “روبرت جوردون” باسكتلندا وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال..

