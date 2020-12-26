جامعة طنطا : تخصيص 40 جائزة للحاصلين على أعلى استشهادات بالمواقع العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكى، تخصيص عدد من الجوائز للأساتذة الذين لهم أعلى نسبة استشهادات فى المواقع العالمية، وذلك فى إطار خطة الجامعة الاستراتجية للنهوض بالبحث العلمى.





وأكد زكى فى بيان، اليوم السبت، اهتمام الجامعة الشديد بالبحوث التطبيقية واستثمارها لدعم خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إجمالى الجوائز 40 جائزة مقسمة إلى 28 جائزة للكليات العملية بمعدل 4 جوائز لكل كلية، و12 جائزة للكليات النظرية بمعدل جائزتين لكل كلية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة￼، أن أهم الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لجائزة الإشارات المرجعية أن يكون له "H-index" فى موقع "SCOPUS"، ويجب ألا يقل عن 12 للفئة الأولى التى تتضمن الكليات العملية، و8 للفئة الثانية التى تتضمن الكليات النظرية.

وأضاف: أنه فى حالة تساوى المرشحين فى "H-index" يفوز الأعلى فى عدد الاستشهادات citations طبقا لموقع "Scopus"، لافتًا إلى أنه تقرر فتح باب الترشح لهذه الجوائز فى جميع أقسام كليات الجامعة، على أن يتم الانتهاء من جميع الترشيحات فى موعد أقصاه نهاية يناير 2021 غير قابل للمد لفترة أخرى.