أبرزها اعتماد توصيات لجنة تطوير المناهج.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم، على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعى، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومركز العلاج الطبيعى والتأهيل الحركى، ومركز مكافحة الأوبئة وتفشى الأمراض، بالإضافة إلى ملاعب الجامعة الجديدة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول، وفق منظومة التعليم الهجين، التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات، وفق الإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية، مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال، وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية.

وشدد على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية، للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد، موجها الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار على رؤساء الجامعات، آخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

وتحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حول بنك المعرفة ونشأته وكيفية استفادة الباحث المصرى من هذه المكتبة الالكترونية ودورها فى تعزيز مكانة البحث العلمى والأكاديمى بالجامعات المصرية.

كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم فى تأهيل الطالب المصرى وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية.

واستمع المجلس للعرض التقديمى المقدم من بنك المعرفة المصرى، بشأن نظام إدارة التعليم الإلكترونى، كما استمع أيضا المجلس للعرض التقديمى المقدم من شركة MKCL بشأن برنامج إدارة الاختبارات الإلكترونية.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية، ورفع درجة الوعى والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية، كما قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

وفى ضوء الكتاب الوارد من وزير التربية والتعليم، قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسى يثبت قضاء الطالب لإثنى عشر عاما فى التعليم، والاكتفاء فى هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

كما قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة فى تخصصات الصيدلة والطب البشرى وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب، التى سوف يتم النظر فى معادلة الشهادات التى تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية، على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين فى الدراسة بالخارج، اعتبارا من العام الجامعى القادم 21-22.

كما تضمنت قرارات المجلس الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة، ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.