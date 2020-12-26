مصر للطيران تطلب من المسافرين إلى إسطنبول تحليل كورونا 

جدة - نرمين السيد - طالبت شركة مصر للطيران عملائها المسافرين إلى تركيا، اعتبارًا من مساء يوم 29 ديسمبر 2020، ضرورة إحضار شهادة تُفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول، حتى يُسمح لهم الصعود على الطائرة، ويُستثنى من ذلك القرار الأطفال دون 6 أعوام.





يأتى ذلك فى ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول التى تُسير إليها مصر للطيران رحلاتها. وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طيلة التواجد فى المطارات، وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظًا على سلامتهم فى جميع الأوقات، وأشارت الشركة أنه للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الشركة: egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر.

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