عاجل .. السيسى يوجه باستكمال الدراسات لنجاح مشروعات المزارع السمكية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدى بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.





وحسبما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تناول استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية. واطلع رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار على جهود تنويع التكنولوجيا المطبقة فى قطاع الاستزراع السمكى بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية؛ بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلى. ووجه السيد الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات الهادفة إلى تطبيق تقنيات متنوعة وحديثة فى الاستزراع السمكى، وذلك بهدف ضمان عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها بزيادة الإنتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطنى لتحقيق الأمن الغذائى، وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.

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