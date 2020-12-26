وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرية زاوية صقر إحدى قرى ”حياة...

ٱختتم اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية واللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة الجولة التفقدية التى بدأت منذ صباح اليوم وتم خلالها إفتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بزيارة قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير إحدى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

حيث تم تفقد أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة كوبريان وصيانة مركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الإنارة وإنشاء محطة رفع ووصلات منزلية ودعم شبكة مياة الشرب وتطوير الوحدة البيطرية والوحدة الصحية وتغطية ترع وعمل تكاسي للمصرف العمومي وعمل شبكات أرضية للغاز وشراء سيارة جمع قمامة وتنفيذ شبكة إتصالات ورفع كفاءة ٤٣ منازل بتكلفة إجمالية ٦٧ مليون جنية .

من الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة شهدت نجاح كبير حيث شملت ثمان قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ ٩٤ مشروعاً في العديد من القطاعات من بينها ( الصرف الصحي - ومياة الشرب - الطرق والكباري - الري - الصحة - الطب البيطري - الكهرباء ) بتكلفة ٣٤٨.٣ مليون جنية .

لتسير المبادرة بدعم ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة السيد/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني القرى الأكثر إحتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

حضر الجولة، د/ نهال بلبع - نائب المحافظ وم/ حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء/ وائل زغلول - رئيس مدينة أبو المطامير وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة ومديري المديريات والشركات والجهات المشاركة بالمبادرة .