وزير التعليم العالى يوجه بتوفير أماكن عزل للأطفال بالمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها.
كما أكد الوزير على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول وفق منظومة التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
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