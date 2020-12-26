قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والمؤهلات العليا.. وسحب الملفات 9 يناير

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا "دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراة" للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأوضح مدير الكلية الحربية التخصصات والشروط للقبول كالآتى:

التخصصـات المطلوبة من الأطباء "الذكور"

هى طب الأسنان والصيدلة والطب البيطرى ، طب الأسنان ،حيث يشترط للحاصلين على درجة "دبلومة دراسات عليا / ماجستير" ألا يزيد السن عن 32 سنة ، والحاصلين على درجة الدكتوراة ألا يزيد السن على 36 سنة وذلك فى 1 /1 /2021، وكذلك الصيادلة والطب البيطرى يشترط للحاصلين على درجة "دبلومة دراسات عليا / ماجستير"، وألا يزيد السن عن 30 سنة ، والحاصلين على درجة الدكتوراة لا يزيد السن على 34 سنة وذلك فى 1 /1 /2021 .

التخصصات المطلوبة من المختلط "ذكور"

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على "دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه" لكليات تربية رياضية وحقوق وزراعة ، ولغات أقسام "إنجليزى / فرنسى / عبرى / يابانى / لغة عربية"، والعلوم تخصصات "كيمياء خاصة / كيمياء مزدوجة / ميكروبيولوجى/ كيمياء حيوية / حيوان / بيولوجى / فيزياء / حواسب وتكنولوجيا المعلومات"، والتجارة "محاسبة فقط"، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، وتربيـــــة موسيقيــــــــة ، وإقتصاد وعلوم سياسية ، وآداب علــــــم "نفـــس - إجتماع"، وعلاج طبيعـــــــــــى ، والإعلام والصحافـــــة ، وسينمــــــــــــــــا ، وفنون جميلة "نحت / رسم" .

ويشترط للمتقدمين لهذه التخصصات ألا يزيد السن فى 1/ 1 / 2021 عن 30 سنة للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير ، و 34 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه.

التخصصات المطلوبة من الإناث

حيث يشترط أن تكون المتقدمات من الحاصلات على درجة "دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه" من كليات الصيدلـــــــــــــة ، و آداب علم نفــس ، ورئيسات تمريض ، ويشترط للمتقدمات لهذه التخصصات ألا يزيد السن فى 1/ 1 / 2021 عـن 30 سنة للحاصلات على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير ، و 34 سنة للحاصلات على درجة الدكتوراه.

مدة الدراسة

تكون مدة الدراسة عام ميلادى لجميع التخصصات ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشروط العامة للقبول

= أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين

= ألا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين جنسيات أخرى

= ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف

= أن يكون حسن السير والسلوك

= ألا يكون قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة

= أن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

= أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية والتى يتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها المتقدم

= ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث

= أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية

= أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم إجتياز الإختبار.

= أن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7,5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار أمر القفز

= أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية والطبية المتقدمة والتى تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة

= أن يجتاز الإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقًا لتقييم لجنة الإختبار

= أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقـــــدم للكلـيـة الحربيـة مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية

= أن يلتزم طالب الإلتحاق بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية الحاصل عليها

= أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بإرتداء الزى العسكرى والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ الإنضمام وبعد التخرج

= أن يكون الطالب حاصل على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا أو الأكاديميات"، ويُسمح للضباط الإحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط

= أن يكون الطالب حاصل على (دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه) فى نفس التخصص .

كما يرجى العلم بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجودة على الصفحــة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على (الإنترنت) وهو tansiq.mod.gov.eg ) ) ، ويجب على الطالب السعى لإحضـار هذه الأوراق من الآن نظـــرًا لأن إستخراجها يستغرق وقتًا طويلًا مما يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول0

سحب الملفات

وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/1/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021.

ونظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية ومنعأ لإنتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq.mod.gov.eg إعتبارًا من يوم السبت الموافق 2/1/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد.

كما سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات .