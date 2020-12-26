سيرنيو يؤكد انتقاله للقلعة الحمراء "أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي"

أثار تصريح النجم الاورجواني " سيرنيو" الجدل من جديد،ويقرب من فرص إنضمامة للقلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال سيرنيو في تصريحات صحفية " الأهلي هو أكبر نادي في إفريقيا، وأي لاعب يتمني اللعب في هذا النادي".

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وتابع سيرينو" لا أعلم القيمة المالية بين الفريقين ، ولكن أتمنى أن يوافق صن دوانر علي طلبي بالرحيل للقلعة الحمراء"كان سيرينو قد غاب عن مباراة الفريق في المباراة الماضضية بدوري الأبطال مما يزيد من إنتقال اللاعب للأهلي حيث يحق له المشاركة مع الفريق الأحمر بما إنه لم يشارك مع فريقه الأسبق في نفس النسخة.

صفقة الموسم.. الأهلي يحسم صفقة سيرنيو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي حسم صفقة الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب سن داونز للتعاقد معه، وأضاف المصدر ان المفاوضات الدائرة بين الأهلي والنادي الجنوب إفريقي للتعاقد مع نجمه الأجوروجوياني باعتباره الخيار الأول بالنسبة لموسيماني.

وكان مسؤولوا النادي الأهلي، قد تفاجأ بعدما أبلغهم المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدم اقتناعه بإمكانيات لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، الذي تعاقد النادي الأهلي معه مطلع هذا الموسم قادما من المقاولون العرب.

وكلفت صفقة طاهر محمد طاهر خزينة النادي الأهلي أكثر من 20 مليون جنيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي، كونه سيكون البديل المناسب لرمضان صبحي، الذي ترك النادي الأهلي لينتقل إلى بيراميدز.

وبالرغم من أن طاهر لم يلعب سوى 4 مباريات فقط بقميص النادي الأهلي، إلا أنه من الواضح، أن هذا العدد المحدود من المباريات، ان كافيا ليطلق موسيماني فرمانه، خاصةً مع كثرة الإصابات التي تلحق باللاعب، ورفضه الدائم للجلوس على دكة البدلاء.

وشدد بيتسو موسيماني على لجنة الكرة بالنادي الأهلي، سرعة التعاقد مع الأورجوياني جاستين سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والذي يراه موسيماني البديل المناسب لطاهر في حال رحيله عن الأهلي.

انتاب المسئولين داخل النادي الأهلي القلق حول حالة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد استمراره داخل الحجر الصحي لاكثر من أسبوع، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت اليوم نتيجة المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي خضع لها موسيماني مساء أمس، وعلى عكس التوقعات بشفائه إلا أن نتيجة المسحة ظهرت إيجابية، مما يعني استمراره داخل الحجر الصحي.