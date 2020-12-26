سان تيان يستغل تمرد مصطفي محمد ويرفع العرض المالي ل4 مليون دولار

واصل سان تيان الفرنسي الضغط علي إدارة الزمالك، من أجل التعاقد مع مهاجم النادي محمد مصطفي صاحب ال23 عام مهاجم الفريق الأبيض والمنتخب المصري.

ورفع النادي الفرنسي عرضه الي 4 مليون دولار للحصول علي خدمات مهاجم المنتخب الأولمبي والموهبة المصرية الصاعدة.

وكان سان تيان قد تقدم بعرض سابق بقيمة 2 مليون دولار، وتم قبوله بالرفض من قبل مجلس إدارة الأبيض، ليرفع النادي الفرنسي المقابل المادي علي أمل الموافقة من جانب مسئولي الزمالك.

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ومن المنتظر وصول العرض للزمالك، ومناقشته من قبل مسئولي الأبيض، قبل الرد عليه سواء بالموافقة أو الرفض ، قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد عيد يعلنها.. "مصطفى محمد رافض البقاء في الزمالك" (صورة)

أعلن أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، أنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لإقناعه بالبقاء في النادي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الاستمرار مع النادي وأصر على الرحيل.

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