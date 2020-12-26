أمل سلامة: سنهتم بمزيد من مساعي تمكين المرأة المصرية (فيديو)

أدلت النائبة أمل سلامة بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك خلال وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، حيث قالت: جئنا إلى البرلمان لمناقشة مجموعة من الملفات والقضايا الهامة التي تشغل الوطن والمواطن، وسنسعى بكل مانملك للعمل الجاد تحت مظلة حزب الحرية.

وأضافت: لمسنا انحياز حقيقي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح المرأة المصرية، وجئنا لاستكمال تلك المسيرة، وأن نساهم في الارتقاء بأحوالها ومزيد من خطوات تمكينها.