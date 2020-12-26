أمل سلامة: سنهتم بمزيد من مساعي تمكين المرأة المصرية (فيديو)

أدلت النائبة أمل سلامة بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك خلال وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، حيث قالت: جئنا إلى البرلمان لمناقشة مجموعة من الملفات والقضايا الهامة التي تشغل الوطن والمواطن، وسنسعى بكل مانملك للعمل الجاد تحت مظلة حزب الحرية.
وأضافت: لمسنا انحياز حقيقي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح المرأة المصرية، وجئنا لاستكمال تلك المسيرة، وأن نساهم في الارتقاء بأحوالها ومزيد من خطوات تمكينها.
وكان النواب قد تسلموا منذ أيام ، الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.
جاء ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي انطلق منذ أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.
وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد خلال الأيام الماضية منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة بأستقبال النواب.
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