ننشر السر وراء رحيل صلاح عن ليفربول

وبالنظر لتصريحات يورجن كلوب، نجد أن ترتيب محمد صلاح في حال لم يتم استثناؤه ووضعه ضمن لجنة اللاعبين أو اختياره بشكل مباشر بين قيادة ليفربول رقم 9 بشكل عام ورقم 5 في حال لم يتواجد أي لاعب من الرباعي "هندرسون – ميلنر – فان دايك – فينالدوم" على أرضية الميدان.

وكان صلاح قد غضب من مدربه يورجن كلوب بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في مباراة ميتيلاند في دوري ابطال أوروبا وفضل المدرب الألماني إعطاءها للظهير الأيمن للفريق ألكسندر أرنولد وهو ما أوضحه الفرعون المصري خلال حواره مع جريدة أس الإسبانية .

اعترف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه أخطأ بعدم منح شارة القيادة لنجمنا المصري محمد صلاح جناح وهداف الريدز. تصريحات يورجن كلوب وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة “ليفربول إيكو”: إذا لم يتمكن جميع القادة من اللعب في المباراة، فالمتعارف عليه أن يكون القائد هو الأقدم في النادي. مضيفًا: لقد أصيب صلاح بخيبة أمل وأنا اقدر ذلك جيدًا، لكنني لم أقصد فعل ذلك، واعترف أنني أخطأت عندما منحت الشارة لأرنولد في لقاء ميتيلاند. ويعد محمد صلاح أهم لاعبي ليفربول منذ ارتداء قميص الريدز صيف عام 2017، حيث أصبح أحد أساطير النادي العريق ومعشوق الجماهير الأول. وأضاف كلوب: "محمد صلاح يحافظ على لياقته بشكل لا يصدق، يقدم مستويات مميزة وهو أمامه فرصة من ذهب لتحطيم الأرقام القياسية، فهو أول لاعب يأتي إلى التدريبات وأخر لاعب يرحل، لا يمكن لومه أبدًا". وأوضح: "مستوى الحافز لدى صلاح كبير للغاية دائما يسعى أن يكون الأفضل، ، فهو أول لاعب يأتي إلى التدريبات وأخر لاعب يرحل". وعن حوار صلاح وإمكانية رحيله عن ليفربول تحدث قائلًا: "لقد سمعت عن هذه الحوارات من قبل، كل الأمور على ما يرام".

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