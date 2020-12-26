عاجل.. سلبية مسحة موسيماني ليقود الفريق غدا

أعلن رئيس اللجنة الطبية داخل النادي الأهلي مفاجاة سارة للجماهير الأهلاوية وهي تحول عينه المسحة الخاصة بموسيماني" المدير الفني للقلعة الحمراء.

وتابع، أن المدير الفني للفريق يعود لقيادة الفريق الفنية من الغد ، وذلك إستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وانتاب المسئولين داخل النادي الأهلي القلق حول حالة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد استمراره داخل الحجر الصحي لاكثر من أسبوع، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وظهرت اليوم نتيجة المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي خضع لها موسيماني مساء أمس، وعلى عكس التوقعات بشفائه إلا أن نتيجة المسحة ظهرت إيجابية، مما يعني استمراره داخل الحجر الصحي.

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