تامر حسني وعمرو دياب في منافسة شرسة على التريند مع نهاية 2020

دخل كلًا من الهضبة عمرو دياب وتامر حسني في منافسة شرسة ليحتل الثنائي التريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية بعد طرح كلًا منهم باقي الألبوم الجديد، احتفالًا برأس السنة.

طرح عمرو دياب ألبومه الجديد تحت مسمى "يانا يا لا" على إحدى المنصات المدفوعة الأجر احتفالًا بالكريسماس، وهو من إنتاج شركته التي تتولى إنتاجات ألبوماته الغنائية الأخيرة، وبعد اعلان الهضبة نزول ألبومه على السوشيال ميديا بساعات، قرر تامر حسني المشاركة في احتفالات الكريسماس بإصدار أغنيتين سنجل وهما "طمعتيني، قد الفراق" من ضمن أغنيات ألبومه الأخير "خليك فولاذي".

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تؤكد رحلة نجاح ألبومه الأخير الذي يحمل اسم "خليك فولاذي"، وتربعه على عرش التريند في جميع أنحاء الوطن العربي.

علق تامر على الصورة، قائلًا: "في نهاية رحلة ألبوم خليك فولاذي احب اقول حاجه مهمه، الحمدلله اني اظهر في الساعات الاولى من اصدار اغنيتين فقط تريند ١ في تويتر ب ٢٥ الف تويته و اتصدر يوتيوب تريند في مصر برقم ١ و كل الوطن العربي واحقق على يوتيوب عالميًا المركز الـ ١٩ بعد النجمه العالميه چينفرلوبيز".

وتابع: "احب اقول شيء مهم يمس كل انسان طموح بشكل عام استخدم كل طاقتك لتطويرك..اتعب ومتقلقش من العُمر تقدر في وقت قليل تنجح اكتر حسب انت استهلكت وقتك ازاي يعني باللي إجتهد اكتر والنتيجه قدامكم والحمد لله انتظروا كليب فولاذي خلال ايام ان شاء الله وهيكون مزج بين البومي و فيلمي القادم " مش انا ".

واستطرد حديثه قائلًا: "وانتظروا ايضًا مفاجأه في الـ valentine و إنتظروا مفاجأه تالته من العيار العنيف في الفتره القادمه..وبخصوص اللي بيسألوا على البومي هو منزلش غير على ابليكيشن واحد اسمه " deezer " و اخيراً بشكر كل صناع البوم خليك فولاذي بجد عيشنا مع بعض رحله مشرفه كلها نجاح و مواكبه لكل جيل بنعبر عنه.. شكرًا لكل الجماهير العظيمه شكرًا لمتابعيني الغاليين حبايب قلبي".

عمرو دياب تصدر موقع التدوينات القصير "تويتر" فور طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ".

يضم الألبوم 12 أغنية وهم: "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)، "شكراً"، و"عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و "الجو جميل".

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.

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وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، قد تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا الهضبة عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل، لتحدث ثورة جديدة فى طريقة تقديم الأغنية وهى الفكرة التى نجح من خلالها الهضبة فى الترويج لألبومه.