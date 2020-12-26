عضو الشيوخ يدعو لعودة مستشفيات العزل الميدانية وعدم اللجوء لللتأمين الصحى

وتحفظ "سامى"، على تحويل عدد من مستشفيات التأمين الصحى لمستشفيات عزل، موضحا أن هذه الخطوة سوف تضر مئات أو حتى الآلاف من المرضى، ويمكن عودة المستشفيات الميدانية التى خصصت لمرضى كورونا من قبل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مستشفيات التأمين الصحى تستقبل مرضى كبار بالسن، ومصابين بأمراض مزمنة، وبها أماكن مخصصة للغسيل الكلوى، وهو ما يستلزم الحفاظ على صحة هؤلاء المرضى وتجنيبهم العدوى بفيروس كورنا سريع الانتشار بطرق عدة.
وأشار "سامى"، إلى أن طرحه يهدف للحفاظ على المنظومة الصحية فى مواجهة الوباء العالمى أطول فترة، والحفاظ فى الوقت ذاته على صحة المصريين ذوى الأمراض الأخرى من عدوى كوفيد.
وكانت وزارة الصحة الصحة والسكان أعلنت تحويل 30 مستشفى فى القاهرة إلى مستشفيات عزل لحالات فيروس كورونا المستجد، شملت 3 مستشفيات كبرى مخصصة لمرضى التأمين الصحى وهم حلوان وصيدناوى والمقطم.
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