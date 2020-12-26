صور.. صالون المصريين الأحرار يناقش الدبلوماسية وتأثير القوى الناعمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدبلوماسى الدكتور صادق بخيت الفقيه، سفير السودان سابقًا لدى إثيوبيا، والدكتورة أسماء الحسينى مدير تحرير صحيفة الأهرام والمختصة بالشؤون الإفريقية، والصحفية ماجى حامد الحاصلة على جائزة الصحافة المصرية لعام 2019، وأدار اللقاء الإعلامى نبيل نجم.





ورحب باشات بالحضور مشيدا بدور الحزب الذى يهدف إلى نشر الوعى والفكر بين جموع المواطنين، وعرض الإعلامى نبيل نجم إنجازات ونجاحات الحضور على صعيد الملف الدبلوماسى.

كما عرف الدكتور الصادق معنى الدبلوماسية الشعبية الناعمة، قائلا: "إن الدبلوماسية الشعبية سميت بهذا الاسم نظرًا لإشراك المواطن بها وتنطلق من قواعد العمل بها من المجتمع وأنها مهمة للعمل السياسى لصناعة العلاقات الدولية بين الدول وخدمة المصالح العامة وتعظيم المصلحة الشعبية".

وأوضح أن دور الدبلوماسية الشعبية يكون مهما، وفارق حينما تتعطل الطرق الرسمية يأتى دور الدبلوماسية الناعمة لتهدئة المخاطر بين الشعبين، ولعل أشهر الأمثلة على ذلك عودة العلاقات الأمريكية الصينية على خلفية لعبة البينج بونج فى سبعينات القرن الماضى.

وأضاف الفقيه أن العلاقات الرسمية الرئاسية لا تملك نفس خصائص الدبلوماسية الشعبية التى يلجأ إليها لتجاوز العصبية، والتطرف علميا وأخلاقيا بعيدا عن الشدة الرسمية.

وعقب الإعلامى نبيل نجم على حديث الفقيه بقوله: إن مصر شهدت عصورا من القوى الناعمه القوية مثل أم كلثوم وفرقة رضا فى الستينيات، والتى لعبت دورا غير عادى نقلت فيه الثقافة المصرية فى جميع المحافظات.

كما سرد اللواء حاتم باشات، القائم بأعمال أمين حزب المصريين الأحرار، تجربته حينما كان قنصل مصر بالخرطوم منذ عام 1995 وحتى 2000م وما قام به من توجه للدبلوماسية الشعبية فى فترة عصيبة ووسط علاقات متوترة بين البلدين.

وقال: إنه سعى عبر القوى الناعمة لإعادة العلاقات الودية من خلال دورات كرة القدم وندوات ثقافية عن حرب 6 أكتوبر المجيدة حاضرها ضباط سودانيين شاركوا فيها، وكان هناك دور للفن حيث أطلق أوبريت مشترك لفنانين مصريين وسودانيين بعنوان " مصر المؤمنة " وفاز الأوبريت بجائزة قصيدة القرن.

كما وجهت أسماء الحسينى خلال اللقاء تساؤلات تكشف عدة جوانب من أدوار العلاقات الدبلوماسية وتأثير القوى الناعمة لإعادة العلاقات المصرية السودانية.

وكشفت ماجى حامد عن تجربتها فى الحصول على جائزة الصحافة المصرية لعام 2019 "جائزة محمد عيسى الشرقاوى" عن التغطية الخارجية نظير ملفها الذى شمل موضوع بعنوان " القوى الناعمة وتأثيرها فى المشهد العراقى" وتجربتها بالعراق وتعريف للقوى الناعمة ومقوماتها ومدى تأثيها لنهضة الدول ومخاطبة الآخر والحفاظ على الهوية الشعبية.

ووضع الحضورعدة توصيات فى ختام الندوة لتعظيم دور الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة بين مصر والسودان وأبرزها :

- أن الدبلوماسية الشعبية لا بدَّ أن تكون مكتملة ومخطط لها بشكل جيد ويجب أن يكون الوفد الممثل لدولة مكتمل من جميع الفئات المجتمعية.

- مراعاة التوقيت المناسب لبدء الدبلوماسية الشعبية.

- توثيق التحركات والزيارات المتبادلة بين المؤسسات ونظيرتها فى الدول.

- الاهتمام بالمعرفة العامة والسعى لخلق إعلام إيجابى يبث روح القوى الناعمة بين الشعوب.

- ضرورة التأكيد على مفهوم الدبلوماسية الناعمة لوسائل الإعلام ودلالات ذلك التى لايمكن الاستغناء عنها أو استخدام مصطلح آخر.

- تقديم منهج شمولى للشباب للتعرف على القوى الناعمة فى البلاد وإعدادهم للزيارات الشعبية الدبلوماسية.

- تمهيد التربة للتعامل والتعاون المشترك وتقديم النماذج الناجحة بالبلاد.

- الاستناد إلى نخبة وخبرات فى جميع المجالات لتنمية العلاقات الدبلوماسية بين البلاد.