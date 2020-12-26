وزير الأوقاف: قافلة دعوية مشتركة للأئمة والواعظات مع السودان فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه اتفق مع نظيره السودانى، على عمل قافلة دعوية مشتركة بين الأئمة المصريين والواعظات المصريات بوزارة الأوقاف، مع زملائهم من الأئمة والواعظات بدولة السودان الشقيقة فى الفترة من 1- 10 فبراير المقبل، بعدد من الولايات بدولة السودان الشقيقة.





وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظيره الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، درع الوزارة. كما أهدى درع الوزارة لكل من: محمد إلياس محمد سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة، وخالد الشيخ نائب السفير السودانى بالقاهرة.

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