عاجل .. السيسى : مواكبة التطور التكنولوجى فى الإعلام يعزز الوعى المجتمعى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وتناول الاجتماع استعراض "استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام"، حسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.





ووجه الرئيس السيسى بالعمل المستمر من أجل مواكبة التطور التكنولوجى المتنامى فى مجال الإعلام والارتقاء بآليات التواصل مع جميع فئات المجتمع؛ بهدف إتاحة المعرفة والمعلومات الصحيحة والدقيقة من المصادر الموثوقة، الأمر الذى يعزز من الوعى المجتمعى ويدعم الحفاظ على الهوية المصرية.

وعرض أسامة هيكل، أبرز محاور استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام، والتى تهدف إلى ترسيخ الالتزام بمبادئ وقيم العمل الإعلامى، وضمان التحلى بالمصداقية والشفافية فى عمل وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن تعزيز الاهتمام بالتربية الفكرية والإعلامية للأجيال الجديدة، إضافةً إلى تطوير نظم التدريب للكوادر الإعلامية، وزيادة القدرات المؤسسية لوسائل الإعلام المختلفة فى التعامل مع الأحداث المحلية والدولية.

كما استعرض وزير الدولة للإعلام رؤية الوزارة تجاه رقمنة الإعلام المصرى وفق أحدث النظم التكنولوجية، وذلك بهدف صياغة منظومة إعلامية متطورة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور، والاستفادة من المحتوى الإعلامى والثقافى المصرى الثرى.